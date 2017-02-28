Нападающий «Оренбурга» Сарсенов продолжит карьеру в «Кайрате»

Нападающий «Оренбурга» Самат Сарсенов продолжит карьеру в казахстанской Премьер-лиге. В ближайшее время футболист должен оформить трудовые отношения с «Кайратом», сообщает Sports.kz.
Самат Сарсенов отыграл в молодёжном первенстве России-2016/17 15 матчей, забил в них 4 мяча. Этой зимой 20-летний нападающий провёл все учебно-тренировочные сборы с главной командой «Оренбурга».
Сарсенов является воспитанником «Носты», за которую дебютировал в 2013 году. Спустя сезон нападающий перешёл в «Газовик-2».