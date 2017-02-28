В «Анжи» предложили ужесточить наказание за нецензурную брань на стадионе

Нецензурная брань и пиротехника являются самым важными проблемами, которые мешают восприятию матчей РФПЛ. Об этом сказал председатель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин. Представитель «Анжи» предложил ужесточить наказание за нецензурную брань на стадионе.
«Вчера и сегодня проходит двухдневный семинар, который проводит РФС с представителями клубов, отвечающими за безопасность и работу с болельщиками. На нём обсуждается, как мы будем работать с болельщиками, чтобы футбольный матч был по-настоящему праздником.
Я открыл семинар и обратился к коллегам, чтобы при возникновении проблем в работе с болельщиками они сообщали об этом нам. Для этого и существует комитет по безопасности и работе с болельщиками, чтобы анализировать эти предложения, и потом выходить с ними в РФС и другие органы.
Представитель «Анжи» выступил с предложением ужесточить наказание за нецензурную брань на стадионе. Штрафы, которые приняты сейчас по 20-30 тысяч рублей, не воздействуют должным образом. Нужно активно работать с судьями. Я пообещал, что на ближайшем комитете по безопасности это предложение мы обсудим и выработаем какие-то предложения по комплексному решению этой проблемы. На мой взгляд, нецензурная брань и пиротехника являются самыми важными проблемами, которые мешают нормальному восприятию матчей РФПЛ и предстоящим играм Кубка конфедераций и чемпионата мира. В остальном считаю, что обстановка, которая была на наших стадионах в 1990-х и даже в начале 2000-х, изменилась. Это в большей степени работа РФС и в целом изменения менталитета», — передаёт слова Маркина корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.