Гвардиола: новость об увольнении Раньери очень удивила

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о решении руководства «Лестер Сити» уволить наставника Клаудио Раньери. По словам испанского специалиста, для него эта новость стала неожиданностью.
«Новость об увольнении Раньери очень удивила. Даже 50 лет спустя болельщики будут говорить о победе «Лестера» в английской Премьер-лиге – это его заслуга», — приводит слова Гвардиолы официальный аккаунт «Манчестер Сити» в «Твиттере».
Раньери был отправлен в отставку 23 февраля в связи с неудовлетворительными результатами командами. Он возглавил «Лестер» в июле 2015 года и привёл команду к величайшему триумфу в её 133-летней истории, впервые сделав «лис» чемпионами Англии.