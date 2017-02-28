Бывший генсек ФИФА Вальке подал апелляцию в CAS на отстранение от футбола

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на отстранение от футбольной деятельности, информирует пресс-служба СAS.
В сентябре прошлого года Вальке был отстранён от выполнения обязанностей генерального секретаря ФИФА в связи с подозрениями в махинациях при продаже билетов на матчи чемпионата мира—2014. 8 октября 2015 года его лишили возможности заниматься деятельностью, связанной с футболом, на 90 дней, а 6 января 2016-го наказание было продлено ещё на 45 дней.
13 января Вальке уволили из ФИФА, а в феврале он был отстранён от футбола на 12 лет, но в июле дисквалификация была сокращена на два года.