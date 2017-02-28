Чеферин: УЕФА даст ФИФА решительный ответ, если не получит 16 квот на ЧМ-2026

Президент УЕФА Александр Чеферин отметил, что союз жёстко отреагирует, если ФИФА не согласится предоставить 16 квот для европейских сборных на чемпионате мира 2026 года.
«16 европейских команд, каждая из которых представлена в отдельной группе, — это абсолютный минимум. Это то, на чём мы будем настаивать. Остальное обсуждаемо. Либо с нашим требованием согласятся, либо мы дадим решительный ответ. Несколько ассоциаций просили меня потребовать от 20 до 24 мест на чемпионате мира. Если мы получим 16 квот, это будет нормально, но давить на ФИФА мне не хочется. Я уже говорил, что мы должны быть реалистами. Было бы слишком высокомерно требовать половину мест на чемпионате мира для Европы», — цитирует Чеферина New York Times.