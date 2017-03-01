Алли: когда отдаёшь мяч Кейну, он забивает в 9 случаях из 10

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли поделился мнением о партнёре по команде — нападающем Гарри Кейне.
«Кейн — фантастический игрок! Он забивает гол в девяти случаях из десяти, когда отдаёшь ему мяч. Играть рядом с форвардом такого уровня – это честь. Он играет на команду и может забить сам. Кейн выполняет большой объём черновой работы на поле, борясь за мяч в каждом игровом эпизоде», — цитирует Алли FourFourTwo.
В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 27 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах и забил 22 гола.