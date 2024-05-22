Ромарио: современные футболисты очень глупые, я бы забил более 2000 голов сейчас

58-летний экс-нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Ромарио подверг критике современных футболистов.

«Я думаю, что сегодня добился бы гораздо большего успеха на поле, потому что современные футболисты очень глупые. Они слишком много бегают. В моё время тоже нужно было обладать хорошей физической формой, однако игроки были намного техничнее и умнее. Уверен, что сегодня я забил бы более 2000 голов», — приводит слова Ромарио Mundo Deportivo.

Напомним, за свою карьеру Ромарио принял участие в 300 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 225 голами и 36 результативными передачами. Больше всего голов бразильский нападающий забил, выступая за нидерландский ПСВ — в 128 играх Ромарио поразил ворота соперника 128 раз.

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