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Агент защитника «Лилля» Йоро хочет сорвать соглашение с «ПСЖ» из-за предложения «Реала»

Агент защитника «Лилля» Йоро хочет сорвать соглашение с «ПСЖ» из-за предложения «Реала»
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Хорхе Мендес, представляющий интересы защитника «Лилля» Лени Йоро хочет сорвать соглашение с «ПСЖ» о переходе игрока летом из-за предложения мадридского «Реала». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Лилль» и «ПСЖ» уже достигли соглашения по игроку, согласно которому парижский клуб должен был заплатить от € 50 млн до € 60 млн за переход игрока, также в сделку мог быть включён брат Килиана Мбаппе — Этан.

Однако, сообщается, что агент игрока намерен отменить договоренность, поскольку мадридский «Реал» предлагает как самому футболисту, так и его представителю более выгодные условия.

18-летний Йоро в текущем сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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