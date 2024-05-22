Алдонин: считаю Набабкина легендой ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался об уходе Кирилла Набабкина в конце сезона из армейского клуба. Ранее красно-синие официально объявили, что ближайший матч с «Уралом» в 30-м туре РПЛ станет для футболиста последним за клуб.

«Кирилл в составе ЦСКА провёл прекрасную карьеру. Считаю, конечно, это легенда ЦСКА! Тут ни прибавить, ни убавить. Замечательные годы, очень долго выступал, дольше него — только Игорь Акинфеев. В клубе он добился всего. Но годы берут своё. Я только не знаю, как у Кирилла со здоровьем. Будет ли он продолжать играть дальше или закончит карьеру. В любом случае желаю ему крепкого здоровья. Если у него есть желание, то почему ещё не поиграть», — приводит слова Алдонина Legalbet.

Напомним, Набабкин является воспитанником академии футбольного клуба «Москва». За московский ЦСКА футболист выступает с 2010 года. В составе армейцев Кирилл по три раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кирилл Набабкин провёл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России и один – в Суперкубке страны.