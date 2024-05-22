Фанаты «Челси» устроили потасовку из-за футболки Николаса Джексона

Болельщики «Челси» ввязались в борьбу за игровую футболку нападающего «синих» Николаса Джексона, которую он подарил им после матча.

Фанаты «Челси» устроили потасовку из-за футболки Джексона:

Два болельщика начали перетягивать футболку Джексона. Тогда в ситуацию вмешался сотрудник стадиона. Через несколько секунд после этого один из поклонников нападающего «Челси» вырвал его футболку, однако отскочил в сторону и упал на оборудование журналистов.

Напомним, в нынешнем сезоне сенегальский футболист принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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