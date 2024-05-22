Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером нынешнего сезона в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил награду лучшему тренеру по итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Об этом информирует официальный сайт «горожан».

Фото: ФК «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2023/2024. После 38 туров АПЛ «горожане» набрали 91 очко, опередив ближайшего преследователя в лице лондонского «Арсенала» на два очка.

Гвардиола был назначен на должность главного тренера «Манчестер Сити» летом 2016 года. За последние семь сезонов подопечные Гвардиолы шесть раз становились чемпионами Англии. Также «Манчестер Сити» стал первой командой в истории английской Премьер-лиги, которая завоевала четыре чемпионства подряд.

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа: