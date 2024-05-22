Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером нынешнего сезона в АПЛ

Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером нынешнего сезона в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил награду лучшему тренеру по итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Об этом информирует официальный сайт «горожан».

Фото: ФК «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2023/2024. После 38 туров АПЛ «горожане» набрали 91 очко, опередив ближайшего преследователя в лице лондонского «Арсенала» на два очка.

Гвардиола был назначен на должность главного тренера «Манчестер Сити» летом 2016 года. За последние семь сезонов подопечные Гвардиолы шесть раз становились чемпионами Англии. Также «Манчестер Сити» стал первой командой в истории английской Премьер-лиги, которая завоевала четыре чемпионства подряд.

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа:

Материалы по теме
Видео
Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android