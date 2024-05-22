Павел Пивоваров: «Динамо» постоянно ищет усиление на все позиции

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о планах московского клуба на летнюю трансферную кампанию по усилению основного состава команды.

«Мы ищем усиление на все позиции постоянно. Все решения по трансферам будем принимать по окончании сезона, во внесоревновательный период. Об этом мы уже говорили», — приводит слова Пивоварова Metaratings.

Напомним, за тур до окончания нынешнего сезона в чемпионате России по футболу «Динамо» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка, а «Краснодар» — на три. В заключительном туре «Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Зенит» примет «Ростов». Оба матча состоятся 25 мая в 16:30 по московскому времени.