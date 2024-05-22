Гасперини — о «Байере»: мы осознаём, что нам противостоит великая команда

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы сезона-2023/2024, в котором его команда встретится с леверкузенским «Байером».

«Мы осознаём, что нам противостоит великая команда. Цифры и выступления, которые они показали за эти месяцы, говорят сами за себя. Однако на нашем пути мы встречались со многими сильными командами — как в Италии, так и за рубежом. Мы также очень уверены в себе», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, финал Лиги Европы пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине, Ирландия, 22 мая. На пути к решающему матчу турнира леверкузенский «Байер» обыграл «Карабах» на стадии 1/8 финала, лондонский «Вест Хэм» в четвертьфинале и итальянскую «Рому» – в полуфинале. «Аталанта», в свою очередь, оказалась сильнее лиссабонского «Спортинга», «Ливерпуля» и «Марселя». Отметим, что действующим победителем и абсолютным рекордсменом по числу побед в турнире является «Севилья». Испанская команда выигрывала Лигу Европы семь раз.