Пётр Зелиньски поблагодарил «Наполи» и его болельщиков в преддверии перехода в «Интер»

Полузащитник Пётр Зелиньски поблагодарил «Наполи» и его болельщиков за провёденное время в клубе. Ранее сообщалось, что игрок покинет «Наполи» нынешним летом по истечении контракта и присоединится к «Интеру» на правах свободного агента.

«Наполи», я хотел бы поблагодарить тебя за всё, что ты для меня сделал.

Моя семья и я никогда не чувствовали себя в такой безопасности, как здесь, и я навсегда запомню все приятные моменты и удивительных людей, которых я встретил в Неаполе.

Вы необыкновенные люди, и вы можете гордиться этим. Я всегда буду восхищаться вашим менталитетом. Никогда не забуду вашу поддержку и вашу дружбу. Благодаря вам я достиг всего, чего мог, в нашем клубе. С вами мы сражались в важных матчах и пережили невероятные эмоции. Вы лучшие болельщики, которые у меня когда-либо могли быть. Вы показали мне, каким прекрасным может быть футбольный мир.

Здесь я стал мужчиной, лидером и отцом своего сына. Ваше гостеприимство и открытость — это то, чему каждый должен научиться. Спасибо за вашу поддержку. Теперь пришло время отпраздновать и повеселиться вместе.

Спасибо вам, потому что никто никогда не оскорблял меня после моего решения сменить команду. Это много значит для меня. Успехи, которых мы достигли с нашим клубом, отражают мои мечты», — приводит слова Зелиньского Football Italia.

Зелиньски выступает за «Наполи» с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «партенопейцев» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.