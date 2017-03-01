Вальбуэна: скучаю по России и всем друзьям рекомендую побывать в этой стране

Полузащитник «Лиона» Матьё Вальбуэна рассказал, какие впечатления у него остались от России. Француз защищал цвета московского «Динамо» с 2014 по 2015 год.
«Меня довольно часто спрашивают о России — и про жизнь, и про русский менталитет. Я отвечаю, что это был отличный роман. Ко мне все хорошо относились: болельщики, руководство, игроки. Честно, я скучаю по России. Всем своим друзьям говорю, что если у вас есть возможность побывать в этой стране, не упустите её.
Я побывал во многих городах России и могу сказать, что в целом качество стадионов находится на достаточно приличном уровне. После Франции у меня не было ощущения, что я попал в прошлое. В нашей стране многие арены были реконструированы или построены к чемпионатам мира и Европы. В России ведь тоже сейчас идёт стройка, верно? Иногда в РФПЛ были определённые трудности с газоном, но это не испортило общего впечатления — у вас есть где играть в футбол», — сказал Вальбуэна в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Михайлову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Матьё Вальбуэна читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.