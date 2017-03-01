«Урал» — «Краснодар» — 3:3 (4:3 пен). Серия пенальти

Встреча закончилась победой «Урала» в серии пенальти – 3:3 (по пенальти — 4:3). Со 2-й по 33-ю минуту «Краснодар» благодаря дублю Виктора Классона и голу Фёдора Смолова повёл в счёте 3:0, однако «Уралу» удалось отыграться уже к середине второго тайма. В составе екатеринбургской команды отличились Владимир Ильин и Эрик Бикфалви, который оформил дубль. На 89-й минуте Смолов мог принести победу своей команде, но не реализовал пенальти.
Представляем вашему вниманию видео серии послематчевых пенальти.