«Ливерпуль» отказался отпускать Старриджа в «ПСЖ»

«Ливерпуль» не отпустил нападающего Дэниела Старриджа в «ПСЖ» минувшей зимой, сообщает Goal. Парижане хотели арендовать 27-летнего форварда, однако мерсисайдцы не стали рассматривать это предложение.
По имеющейся информации, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не захотел терять ни одного игрока зимой, однако будет готов рассмотреть предложения по Старриджу летом.
Контракт Старриджа с «Ливерпулем» рассчитан до 2019 года. Дэниел является одним из самых высокооплачиваемых футболистов красных.
В текущем сезоне Старридж провёл 14 матчей в АПЛ (из них лишь 5 — в основном составе), забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.