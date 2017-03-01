Наставник «Шальке-04» надеется на везение в матче с «Баварией»

Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала Кубка Германии с мюнхенской «Баварией». Наставник гельзенкирхенской команды настроен оптимистично и считает, что его подопечные способны выйти в полуфинал турнира.
«Мы едем в Мюнхен в статусе аутсайдера. Однако хотим превзойти себя самих и выйти в полуфинал. Нам не повезло, что в четвертьфинале придётся играть с «Баварией», однако надеюсь на везение в игре», — приводит слова Вайнцирля tz.
Матч между «Баварией» и «Шальке-04» состоится 1 марта.