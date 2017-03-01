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«Милан» нацелился на Иско и Морату

1 марта 2017, среда. 09:08. Футбол
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла заинтересован в услугах двух футболистов мадридского «Реала». Речь о полузащитнике Иско и нападающем Альваро Морате, сообщает AS.

Согласно информации источника, испанские футболисты считаются в итальянском гранде приоритетной целью. Россонери готовы потратить на покупку футболистов сборной Испании около € 150 млн.

Иско и Мората недовольны тем, что в «Королевском клубе» у них нет достаточной игровой практики. Ранее испанские СМИ сообщали, что в услугах Иско заинтересована и «Барселона».
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан ФК Реал Мадрид Альваро Мората Иско Трансферы
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