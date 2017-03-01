«Милан» нацелился на Иско и Морату

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла заинтересован в услугах двух футболистов мадридского «Реала». Речь о полузащитнике Иско и нападающем Альваро Морате, сообщает AS.
Согласно информации источника, испанские футболисты считаются в итальянском гранде приоритетной целью. Россонери готовы потратить на покупку футболистов сборной Испании около € 150 млн.
Иско и Мората недовольны тем, что в «Королевском клубе» у них нет достаточной игровой практики. Ранее испанские СМИ сообщали, что в услугах Иско заинтересована и «Барселона».