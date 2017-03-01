Хесе: победа «Барселоны» над «ПСЖ»? На такое способен «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес, защищающий на правах аренды цвета «Лас-Пальмаса», не очень верит в выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала с «ПСЖ» каталонская команда потерпела на выезде крупное поражение со счётом 0:4. Хесе, ранее игравшего за мадридский «Реал», спросили, способны ли подопечные Луиса Энрике обыграть парижан с соответствующим счётом и выйти в четвертьфинал турнира.
«Победа «Барселоны» над «ПСЖ»? На такое способен «Реал». В составе «Барселоны» выступают очень сильные игроки, однако это весьма сложная задача», — цитирует Хесе Marca.
Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.