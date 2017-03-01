Дзофф поделился мнением о том, до каких пор могут играть Буффон и Касильяс

Бывший голкипер сборной Италии и туринского «Ювентуса» Дино Дзофф поделился мнением о перспективах 39-летнего вратаря «старой синьоры» Джанлуиджи Буффона и 35-летнего стража ворот «Порту» Икера Касильяса, ранее защищавшего цвета мадридского «Реала».
«Буффон и Касильяс? Их игра в футбол будет оправданна до тех пор, пока им это будет позволять физическое состояние», — приводит слова Дзоффа Marca.
Буффон защищает цвета бьянконери с 2001 года, а до этого играл в «Парме». Касильяс играл за испанский гранд с 1998 по 2015 год, после чего пополнил ряды португальского клуба.