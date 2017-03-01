Колосков: в Африке сложно найти пять приличных сборных, откуда взять девять?

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что на чемпионате мира — 2026 будет 9-10 команд из Африки.
«Идея увеличить число команд на чемпионате мира – бредовая. Примерно 16 команд будет безликих и второстепенных. Они не смогут показать достойный уровень и действительно бороться за что-то. Это не украсит чемпионат мира. Что касается африканских сборных, то откуда наберётся целых девять команд с Африканского континента? В Африке сложно найти пять приличных сборных, откуда взять девять? Все будут вылетать, поэтому это плохая идея», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.