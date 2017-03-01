Майкон: переход в «Локомотив» — самое верное решение, которое я принимал в жизни

Нападающий «Локомотива» Майкон, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата», объяснил, почему выбрал Россию и что его держит в российской Премьер-Лиге.
«Когда в 2010 году я переходил в «Локомотив», то не знал что это за турнир. Не видел матчей. Знал только ЦСКА из-за Вагнера Лава, который знаменит в Бразилии. Я начал искать информацию о «Локомотиве». Увидел, какая в клубе инфраструктура, что в команде есть мои соотечественники. А сейчас я понимаю, что переход в «Локомотив» – это был правильный выбор. Самое верное решение, которое я принимал в жизни. Пройдя все сложности с адаптацией в России, я стал сильнее», — сказал Майкон.
Полностью интервью с Майконом Маркесом Битенкуром читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.