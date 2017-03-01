Польский голкипер Боруц объявил о завершении международной карьеры

Голкипер Артур Боруц, который на клубном уровне выступает за «Борнмут», принял решение завершить международную карьеру. Польский вратарь написал об этом на своей официальной странице в «Инстаграме».
За сборную Польши 37-летний голкипер провёл 64 матча. Его дебют в национальной команде состоялся в апреле 2004 года. Боруц на 59-й минуте матча с Ирландией заменил Ежи Дудека.
«Хочу сказать спасибо всем, кто был рядом все эти годы, но пришла пора дать дорогу молодым. Спасибо тренерам, с которыми я работал, партнёрам по сборной, всем, кто переживал за меня. Решение завершить международную карьеру далось нелегко. Теперь хочу сосредоточиться на выступлении за «Борнмут», — написал Боруц.
После 26 туров «Борнмут» занимает в АПЛ 14-е место, в четырёх очках от зоны вылета.