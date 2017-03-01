«Бавария» – «Шальке»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

В среду, 1 марта, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч 1/4 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Шальке». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Шальке».
Ранее команды встречались друг с другом 55 раз. 27 матчей завершились победой «Баварии», 17 раз команды сыграли вничью, и 11 раз сильнее оказались футболисты «Шальке». Последняя встреча между этими командами состоялась в феврале 2017 года и закончилась вничью со счётом 1:1.