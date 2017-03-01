«Марсель» получит € 2 млн, если Л. Диарра найдёт себе новый клуб до 30 июня

Полузащитник Лассана Диарра по-прежнему связан контрактными обязательствами с «Марселем», утверждает RMC.
Марсельцы согласились предоставить Диарра статус свободного агента в середине февраля, но выдвинули одно условие. По информации источника, если хавбек найдёт себе новое место работы до 30 июня 2017 года, то его будущий клуб будет обязан выплатить «Марселю» около € 2 млн.
В число основных претендентов на Диарра входит «Шаньдун Лунэн». 31 января китайский клуб прислал официальное предложение о трансфере Лассана, но тогда футболист ответил отказом. Стороны продолжают переговоры.