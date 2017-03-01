Кашчелан: мне кажется, в РФПЛ есть команды намного сильнее «Локомотива»

Полузащитник «Тосно» Младен Кашчелан прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.
«Мы приехали сюда не проигрывать, поэтому это очень обидное поражение. Мы показали неплохую игру, а „Локомотив“ победил благодаря одному полумоменту. Мы старались играть в свой футбол — жёсткий и агрессивный. У нас получались хорошие фланговые передачи, которые мы не смогли реализовать в голы. Честно, мне кажется, что в Премьер-Лиге есть команды намного сильнее „Локомотива“. Сегодня мы показали, что достойны играть в РФПЛ, нам осталось доиграть хорошо сезон и подняться в Премьер-Лигу.
Мы обсуждали тот памятный победный матч против „Спартака“ на этом стадионе, но сегодня мы играли против „Локо“, а не „Спартака“. Поэтому фартовый этот стадион для нам или нет — непонятно», – передаёт слова Кашчелана корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.