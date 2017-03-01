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Зинченко: не собираюсь раскисать из-за нехватки игровой практики в ПСВ

1 марта 2017, среда. 22:47. Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, выступающий на правах аренды за ПСВ, рассказал, переживает ли он из-за отсутствия регулярной игровой практики в голландском клубе.

«У меня всегда хорошее настроение. Такое может случиться с каждым футболистом, но я ни в коем случае не унываю. Наоборот, меня это только мотивирует. Я не привык раскисать — и не такое в жизни проходил, поэтому для меня это будет хорошим опытом. Своего рода уроком, ведь одно время я мог действовать чуть по-другому, но… У каждого тренера свой выбор, а исполнителю, который не играет, нужно просто доказывать своё право на место в стартовом составе. Так что всё зависит только от меня, я никого ни в чём не виню и уж точно не собираюсь раскисать.

Я уже не маленький мальчик и сам всё прекрасно понимаю — до последнего тура у команды был результат. Подходить и спрашивать у тренера, почему я не играю, в сложившейся, да и в любой другой ситуации, — это не в моём стиле. Нужно своими действиями на поле, а не разговорами доказывать обоснованность претензий на попадание в основной состав. Словами делу не поможешь. Никогда не ходил к тренеру и не спрашивал, почему я не играю. Всё решается только через футбольное поле», — приводит слова украинского хавбека «Команда № 1».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ПСВ Эйндховен Александр Зинченко
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1 марта 2017, среда
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