«Реал» — «Лас-Пальмас»: Марсело сравняется с Ди Стефано по числу матчей за клуб

Защитник «Реала» Марсело, который выйдет в стартовом составе команды на домашний матч 25-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», проведёт свою 392-ю встречу за мадридцев во всех турнирах.
Таким образом, 28-летний бразилец догонит по количеству матчей за клуб легендарного аргентинского форварда Альфредо Ди Стефано. Марсело выступает за «Реал» с 2007 года, а Ди Стефано играл в команде с 1953 по 1964 год.
Кроме того, Марсело и Ди Стефано занимают второе место в списке легионеров «Реала», которые провели наибольшее количество матчей за клуб. На первом месте остаётся бразильский защитник Роберто Карлос, который провёл 527 матчей за «Реал» с 1996 по 2007 год. Абсолютным рекордсменом по числу матчей в составе мадридской команды является Рауль Гонсалес, отыгравший с 1994 по 2010 год 741 матч.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Лас-Пальмас». Начало встречи — в 23:30 мск.