«Реал», забив в 45-м матче подряд, побил рекорд «Барселоны»

«Реал» забил гол в матче 25-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» и установил новый рекорд среди испанских клубов.
«Сливочные» забили в своей 45-й игре подряд во всех турнирах, став первым испанским клубом, которому удалось добиться подобного.
Предыдущий рекорд принадлежал «Барселоне», которая забивала в 44 матчах кряду в период с ноября 1942 года по февраль 1944-го.
В последний раз «Реал» не поражал ворот соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года.