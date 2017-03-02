Луис Энрике объявил, что уйдёт из «Барселоны» по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сообщил, что покинет каталонский клуб по окончании сезона. Об этом 46-летний специалист сообщил после домашней победы над хихонским «Спортингом» (6:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.
«Хотел бы завершить эту послематчевую пресс-конференцию, сообщив, что я не буду главным тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Не буду продлевать своё соглашение в конце сезона. Сейчас пришло время, чтобы объявить об этом решении. Я покидаю «Барселону», потому что мне нужно отдохнуть. Хочу поблагодарить клуб за доверие, игроков за профессионализм и преданность, а болельщиков за поддержку», — цитирует Энрике Sport.es.
Луис Энрике возглавил «Барселону» в мае 2014 года. В первом сезоне под его руководством команда смогла выиграть требл, одержав победы в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов. В следующем сезоне сине-гранатовые смогли повторить успех на внутренней арене, выиграв «золотой дубль», однако в Лиге чемпионов «Барселона» завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив в двухматчевом противостоянии «Атлетико».
В нынешнем сезоне каталонцы вышли в финал Кубка Испании, в котором 27 мая сыграют с «Алавесом». В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» уступила на выезде «ПСЖ» со счётом 0:4. В турнирной таблице Примеры подопечные Луиса Энрике на данный момент располагаются на первом месте и опережают «Реал» на два очка, однако у мадридской команды две встречи в запасе.