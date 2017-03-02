Сампаоли и Вальверде — основные кандидаты на пост наставника «Барселоны»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли и наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде являются основными кандидатами на роль преемника Луиса Энрике в «Барселоне», сообщает AS.
Руководители сине-гранатовых заранее начали искать нового тренера команды, поскольку понимали, что Луис Энрике может отказаться продлевать с клубом контракт, истекающий ближайшим летом. После матча 25-го тура чемпионата Испании с хихонским «Спортингом» (6:1) специалист официально объявил об уходе со своего поста по окончании сезона. Сампаоли и Вальверде — приоритетные кандидатуры каталонцев, и оба будут тепло встречены болельщиками «Барсы».