Лопетеги: понимаю Луиса Энрике — работа в «Барселоне» изматывает

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал решение наставника «Барселоны» Луиса Энрике не продлевать с клубом контракт, истекающий в конце сезона.
«Я с пониманием отношусь к решению Энрике. Нет ничего удивительного в том, что он устал, поскольку работа в «Барселоне» изматывает. Мы иногда общаемся, но тема его будущего никогда не поднималась. Однако, повторюсь, я его понимаю. Это его личное решение, которое было тщательно продумано. Он посчитал, что так будет лучше. Луис может гордиться тем, сколько трофеев ему удалось завоевать с «Барселоной». При этом в розыгрыше ещё остаётся ряд титулов, хотя он уже доказал, что является тренером мирового уровня», — приводит слова Лопетеги AS.