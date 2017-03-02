«Сельта» и «Эспаньол» поделили очки, «Гранада» обыграла «Алавес»

В матче 25-го тура испанской Примеры «Сельта» на своём поле не смогла обыграть «Эспаньол». Встреча на стадионе «Балаидос» в Виго завершилась со счётом 2:2. Все голы были забиты в течение 11 минут первого тайма. В составе «Сельты» отличились Яго Аспас (21-я минута) и Даниэль Васс (30), за «Эспаньол» забили Херар Морено (28) и Пабло Пьятти (32). На 43-й минуте в составе «Сельты» был удалён Андреу Фонтас.
Ещё в одном матче дня «Гранада» дома обыграла «Алавес» — 2:1. В составе хозяев отличились Мубарак Вакасо (38) и Исаак Куэнка (53), за «Алавес» гол забил Виктор Камараса (57). В добавленное ко второму тайму время в составе «Алавеса» были удалены сразу два игрока — Александар Катай и Алексис Руано.
«Сельта» (35 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице, «Эспаньол» (36) расположился на 9-й строке. «Гранада» набрала 19 очков и поднялась на 18-е место, «Алавес» (33) находится на 11-й позиции.