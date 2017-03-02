С. Рамос: не знаю никого, кто играл бы весь чемпионат на одном дыхании

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметил, что спад в игре команды в течение сезона – явление естественное и не следует делать из этого трагедии. Футболист сказал об этом после домашнего матча 25-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», который завершился ничьей со счётом 3:3. По ходу встречи «сливочные» проигрывали с разницей в два гола, но сумели спасти очко. С 47-й минуты подопечные Зинедина Зидана остались в меньшинстве вследствие удаления полузащитника Гарета Бэйла.
«Я не знаю никого, кто играл бы весь чемпионат на одном дыхании и демонстрировал оптимальную форму. Мы просто должны усиливать свою игру, чтобы выиграть национальное первенство», — цитирует Рамоса Marca.