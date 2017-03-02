Спаллетти: «Рома» может отыграть два мяча у «Лацио» и выйти в финал Кубка Италии

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Италии от «Лацио» (0:2).
«Проигрыш в дерби раздражает. Теперь нам придётся постараться, чтобы отыграть эту разницу и выйти в финал. «Роме» по силам всё исправить. Посмотрим, насколько зрелая наша команда, какой будет реакция на это поражение.
Мы хорошо начали матч, а соперник лишь ждал шанса, чтобы контратаковать. «Рома» больше владела мячом, но это не имеет никакого значения.
Матч с «Наполи» в субботу? Неаполитанцы находятся в хорошей форме, несмотря на недавние результаты. Они играют в хороший футбол. Это будет непростой матч, но «Рома» не может искать оправданий или ссылаться на усталость. Мы готовы, конец истории», — сказал Спаллетти в эфире Rai Sport.
Матч 27-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Наполи» состоится 4 марта. Начало – 17:00 мск.
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