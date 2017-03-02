Венгер: возглавить «Барселону»? Нет, я предпочитаю остаться в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер остаётся предан своему клубу. В преддверии матча 27-го тура АПЛ с «Ливерпулем» специалиста спросили, не хотел бы он возглавить «Барселону», которую летом покинет Луис Энрике, но Венгер дал отрицательный ответ.
«Нет, я предпочитаю остаться в «Арсенале». Так было всегда, моё желание не изменилось. Я не ищу работу в других клубах. Делаю упор на то, чтобы перейти на следующий уровень и попытаться улучшить игру «Арсенала». Хорошие менеджеры всегда стараются стать лучше.
Предложение из Китая? Это пресс-конференция перед матчем с «Ливерпулем», а не о моём будущем, или о том, кому я отказал и в чём», — цитирует Венгера Mirror.
Контракт Арсена Венгера с «Арсеналом» действует до конца сезона-2016/17.