Зюле уверен что добьётся успехов в «Баварии»

Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле выразил уверенность в том, что преуспеет в мюнхенской «Баварии». Футболист будет защищать цвета немецкого гранда со следующего сезона.
«Я бы не согласился на переход в «Баварию», если бы не был уверен, что добьюсь там успеха. Верю, что у меня будет там стабильная игровая практика. Естественно, моей целью является и выступление за сборную Германии. Я решился на переход в «Баварию» и из-за этого. Правда, в национальной команде много отличных футболистов», — приводит слова Зюле Sport Bild.