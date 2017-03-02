Моуринью – Озилу в «Реале»: ты — молокосос, мы в тебе не нуждаемся

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Месут Озил, защищающий ныне цвета лондонского «Арсенала», не избежал конфликта с экс-наставником «сливочных» Жозе Моуринью, утверждает Bild.
Португальскому специалисту, возглавляющему ныне «Манчестер Юнайтед», не нравилась манера игры футболиста сборной Германии.
Как сообщает источник, Моуринью как-то сказал Озилу: «Знаешь что? Иди в душ, так как ты — молокосос, и мы в тебе не нуждаемся. Думаешь, что достаточно дать две хорошие передачи? Ты очень хрупкий, когда приходится вести борьбу с соперниками. И думаешь, что ты настолько хорош, что можешь выкладываться на 50%».
Озил защищал цвета «Реала» с 2010 по 2013 год. В течение того же периода работал у руля испанского гранда и Моуринью.