Защитник «МЮ» Джонс восстановился после травмы и готов сыграть с «Борнмутом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс готов выйти на поле в матче 27-го тура АПЛ с «Борнмутом», который состоится 4 марта. Футболист восстановился после травмы, которую получил в поединке с «Халл Сити» (0:0), и уже работает в общей группе.
«Это приятная новость. Я тренировался в течение последних нескольких дней и с нетерпением жду возвращения на поле. Конкуренция за место в составе сумасшедшая. Эрик Бейи, Маркос Рохо, Крис Смоллинг, все они могут сыграть на моей позиции», — цитирует Джонса пресс-служба «МЮ».
В нынешнем сезоне АПЛ 25-летний Джонс принял участие в 12 матчах, все в стартовом составе.