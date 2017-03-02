Роналду в 10-м сезоне кряду забил не менее 25 голов во всех клубных турнирах

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в матче 25-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» отметился дублем, а встреча завершилась вничью (3:3). Таким образом, 32-летний португалец в 10-м сезоне подряд забил не менее 25 голов во всех клубных турнирах, говорится на официальной странице УЕФА в «Твиттере».
Начало было положено в сезоне-2007/08. Выступая за «Манчестер Юнайтед», Роналду в 49 матчах забил 42 гола и отдал 8 результативных передач.
С полной статистикой вы можете ознакомиться ниже.
Сезон-2007/08 – («Манчестер Юнайтед») — 49 матчей, 42 гола, 8 результативных передач
Сезон-2008/09 – («Манчестер Юнайтед») — 53 матча, 26 голов, 12 передач
Сезон-2009/10 – («Реал») – 35 матчей, 33 гола, 12 передач
Сезон-2010/11 – («Реал») — 54 матча, 53 гола, 18 пасов
Сезон-2011/12 – («Реал») — 55 матчей, 60 голов, 15 пасов
Сезон-2012/13 – («Реал») — 55 матчей, 55 голов, 14 пасов
Сезон-2013/14 – («Реал») — 47 матчей, 51 гол, 18 пасов
Сезон-2014/15 – («Реал») — 54 матча, 61 гол, 22 паса
Сезон-2015/16 – («Реал») — 48 матчей, 51 гол, 15 пасов
Сезон-2016/17 – («Реал») — 31 матч, 25 голов, 8 пасов.