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Смородская: Жемалетдинов просил у «Локомотива» больше денег, чем Мертенс

2 марта 2017, четверг. 18:31. Футбол
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о несостоявшихся переходах в московский клуб полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса и экс-капитана сборной России Романа Широкова, а также поведала о неудачных переговорах о продлении контракта с 20-летним форвардом Рифатом Жемалетдиновым, который ушёл в «Рубин» летом прошлого года.

«Самый мощный трансфер, который срывался в последний момент? Таких очень много. Молодые амбициозные игроки сборных своих стран. Дома до сих пор хранятся футболки с их автографами. Они почти переходили, но каждый раз что-то не получалось. Вопрос с деньгами улаживали. Неожиданно возникали семейные обстоятельства. Например, жена отказалась ехать в Россию.

Одного спортсмена я вообще покупала дважды. Оба раза сорвался – сначала я передумала, потому что дорого, а мальчик очень молодой – 21 год. Второй раз? Через три года. У нас уже был подписан контракт, но он в последнюю секунду ушёл в «Наполи» к Бенитесу. Мальчика звали Дрис Мертенс.

Кстати, Мертенс – пример очень интеллектуального футболиста. В Бельгии ведь создана целая система по выращиванию игроков. В стране живёт 10 млн человек, а футболистов высокого уровня очень много. Больше 100 человек играют в европейских чемпионатах. Я специально изучала эту систему. И могу сказать, что они первыми в Европе приняли принцип, что, если человек плохо учится в общеобразовательной школе, его отчисляют и из футбольной. Правило работает, даже если ребёнку 10 лет.

Футбол – это умная игра, игроки должны быть с интеллектом. Мертенс с Азаром тому примеры – они хорошо учились в школе и со всем справились. Или Широков. Хотели взять его после того, как он ушёл из «Спартака». Получилось, что контракт предлагали одновременно мы и ЦСКА, и он выбрал не нас. Но возраст и травмы абсолютно не смущали, потому что Роман как раз умный. На поле он может делать неожиданные вещи, которые называются импровизацией. А это ровно то, чему не научишь. Либо есть у человека, либо нет. Вот у Алексея Миранчука, например, есть.

Кто из футболистов наглел? Только русские, которых мы хотели оставить, переподписать контракт. Которые выросли в нашем клубе. Самый феноменальный пример – Рифат Жемалетдинов. Котов сказал, что он просил полмиллиона? 800 тыс. Это просто кошмар, это невозможно! Мертенс приходил на меньшие деньги», — сказала Смородская в интервью Eurosport.
Источник: Eurosport.ru Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Дрис Мертенс Ольга Смородская Рифат Жемалетдинов Роман Широков
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2 марта 2017, четверг
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