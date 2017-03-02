Симпсон — Каррагеру: уважаю твоё мнение, но я выиграл АПЛ, а ты – нет

После того, как в Интернете появилась фотография с Каррагером в футболке «Эвертона», Симпсон написал в своём «твиттере»: «Не хочу показаться агрессивным, но не могу представить Гари Невилла в тренировочной форме «Манчестер Сити».
»Таким же агрессивным, каким ты был в матче с «Ливерпулем»?", — в ответ написал Каррагер, который намекнул на то, что игроки «Лестера» намеренно плохо играли до встречи с красными с целью избавиться от главного тренера Клаудио Раньери, а после его ухода одержали уверенную победу над «Ливерпулем» со счётом 3:1.
«Я уважаю твоё мнение, тебя как защитника и всё, чего ты достиг. Но я выиграл Премьер-лигу, а ты – нет», — написал в свою очередь Симпсон.