Кокорину грозит штраф 5 тыс. рублей или лишение прав на 4-6 месяцев

Дежурный офицер пресс-службы ГУВД по Москве Алексей Шапкин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, какие санкции грозят форварду «Зенита» Александру Кокорину, который на прошлой неделе был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения. Суд рассмотрит материалы в отношении Кокорина 15 марта.
«Статьёй предусмотрено наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх до шести месяцев. Учитывая ранее неоднократно совершённые водителем нарушения правил дорожного движения, материалы были переданы для дальнейшего рассмотрения по существу в суд», — сообщил Шапкин.