«Манчестер Юнайтед» проведёт благотворительный матч в честь Кэррика

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о том, что 4 июня на «Олд Траффорд» состоится благодарственный матч, организованный в честь 11-летия выступления за клуб 35-летнего полузащитника Майкла Кэррика.
В этом матче команда Кэррика сыграет с «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года. В матче примут участие Эдвин ван дер Сар, Гари Невилл, Рио Фердинанд, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Майкл Оуэн и другие известные в прошлом футболисты, имена которых будут объявлены в ближайшие недели.
Все средства, собранные от проведения матча, будут направлены в благотворительные организации через недавно созданный фонд Кэррик.