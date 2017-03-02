«Лацио» продлит контракт с Симоне Индзаги и увеличит ему зарплату

«Лацио» намерен продлить контракт с главным тренером команды Симоне Индзаги. Римский клуб предложит 40-летнему специалисту новое соглашение до июня 2019 года и хочет увеличить ему заработную плату, пишет Tuttomercatoweb.
Индзаги в апреле 2016 года стал и.о. главного тренера «Лацио» после отставки Стефано Пиоли. Летом руководство клуба договорилось с Марсело Бьельсой, однако аргентинец отказался от назначения, и в итоге Индзаги был утверждён на пост главного тренера.
После 26 туров Серии А «Лацио» идёт на пятом месте в турнирной таблице, отставая от идущего третьим «Наполи» на 4 очка.