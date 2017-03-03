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Гол Гризманна принёс «Атлетико» ничью в матче с «Депортиво»

3 марта 2017, пятница. 00:44. Футбол
В матче 25-го тура испанской Примеры «Депортиво» и «Атлетико» на стадионе «Риасор» (Ла-Корунья) сыграли вничью со счётом 1:1.

На 13-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря точному удару Флорина Андоне. Отыграться «матрасники» сумели на 68-й минуте — счёт сравнял Антуан Гризманн.

В конце матча нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес получил травму, в падении ударившись головой о газон. Форвард покинул поле на носилках.

В таблице испанского первенства «Депортиво» (20 очков) занимает 17-е место, а «Атлетико» (46 очков) располагается на четвёртой строчке.
Испания - Примера. 25-й тур
02 марта 2017, четверг. 22:45 МСК
Депортиво
Ла-Корунья
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 – Андоне – 13, 1:1 – Гризманн – 68
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Депортиво Антуан Гризманн
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