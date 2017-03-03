«АЗ Алкмар» по пенальти победил «Камбюр» и вышел в финал Кубка Нидерландов

«АЗ Алкмар» стал вторым финалистом Кубка Нидерландов. В полуфинале подопечные Джона ван ден Брома дома одолели «Камбюр». Основное время завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти первенствовали хозяева — 3:2.
На 112-й минуте красную карточку получил защитник «АЗ» Ренс ван Эйден, но воспользоваться численным преимуществом «Камбюр» не сумел. В серии пенальти у игроков хозяев промахнулись Алиреза Джаханбакш и Ваутер Вегхорст, у «Камбюра» — Робберт Шилдер, Юрьян Маннес и Мартейн Барто.
В финале турнира «АЗ Алкмар» встретится с «Витессом», который со счётом 2:1 обыграл «Спарту».