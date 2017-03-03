Сампаоли: «Барселона»? Не могу дать ответа, поскольку не существует и вопроса

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию о том, что может со следующего сезона возглавить «Барселону». Нынешний наставник каталонской команды Луис Энрике уже объявил, что по окончании нынешнего сезона покинет свой пост.
«У меня и понятия нет обо всём этом. Говорить о кандидатурах на этом этапе сезона… Не могу дать ответа, поскольку не существует и вопроса», — приводит слова Сампаоли Marca.
Имя аргентинского специалиста в связи с возможной работой у руля «Барселоны» упоминалось в испанских СМИ и до того, как Луис Энрике объявил о своём решении.