Канте признан игроком года в Лондоне, Алли – лучший молодой футболист

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте признан игроком года в Лондоне. Награду футболист получил на традиционной церемонии — London Football Awards 2017. Об этом сообщает ESPN FC.
В прошлом сезоне 25-летний хавбек стал чемпионом Англии с «Лестер Сити», а в текущем сезоне хорошо проявил себя, выступая за «Челси». Французский футболист обошёл в борьбе за награду партнёра по команде Диего Косту, нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, а также защитника и полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуза и Деле Алли.
В то же время Деле Алли был признан лучшим молодым футболистом Лондона. Хавбек «шпор» обошёл Алекса Айуоби и Эктора Бельерина из «Арсенала».
Лучшим вратарём признан Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»).