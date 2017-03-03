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Канте признан игроком года в Лондоне, Алли – лучший молодой футболист

3 марта 2017, пятница. 09:45. Футбол
Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте признан игроком года в Лондоне. Награду футболист получил на традиционной церемонии — London Football Awards 2017. Об этом сообщает ESPN FC.

В прошлом сезоне 25-летний хавбек стал чемпионом Англии с «Лестер Сити», а в текущем сезоне хорошо проявил себя, выступая за «Челси». Французский футболист обошёл в борьбе за награду партнёра по команде Диего Косту, нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, а также защитника и полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуза и Деле Алли.

В то же время Деле Алли был признан лучшим молодым футболистом Лондона. Хавбек «шпор» обошёл Алекса Айуоби и Эктора Бельерина из «Арсенала».

Лучшим вратарём признан Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»).
Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур Челси Деле Алли Н'Голо Канте
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